Ein neuer Jubiläumsradweg führt rund um den Landkreis Ludwigsburg. Unser Autor und begeisterter Radfahrer Martin Tschepe hat die gut 160 Kilometer lange Strecke durch Wälder, Wiesen, Weinberge und Wohngebiete erkundet.

Martin Tschepe 04.08.2024 - 11:13 Uhr

Nach gut einer Stunde und etwa 20 Kilometern die erste von vielen Bergprüfungen: auf geschottertem Untergrund führt der Ludwigsburger Jubiläumsradweg bei Gerlingen hinauf in Richtung Schloss Solitude. Die Sonne brennt vom Himmel, obgleich es noch lange nicht Mittag ist. Der Schweiß rinnt in Strömen. Wer mag, macht einen Abstecher zu dem einstigen Lustschloss der württembergischen Herzoge und Könige. Wir indes wollen möglichst schnell einmal rum um den Landkreis, sind deshalb früh am Morgen in Ludwigsburg auf dem Marktplatz gestartet. Die Stippvisite des imposanten Schlosses fällt also aus.