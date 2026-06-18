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Sommer im Kreis Ludwigsburg Was bringen Hitzeaktionsplan und Cool-Map wirklich?

, aktualisiert am 18.06.2026 - 08:07 Uhr
Sommer im Kreis Ludwigsburg: Was bringen Hitzeaktionsplan und Cool-Map wirklich?
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Viel Flüssigkeit ist nicht nur, aber ganz besonders für Dachdecker wichtig, wenn die Sonne brennt. Der Hitzeaktionsplan des Landkreises richtet sich eher an Senioren, Pflegebedürftige und Kinder. Foto: Benjamin Westhoff/dpa

Seit zwei Jahren hat der Kreis Ludwigsburg einen Plan gegen Hitze, zumindest gegen die Auswirkungen auf die Menschen. Erreicht man damit die Bürger?

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Sommerliche Temperaturen von über 30 Grad Celsius können für viele Menschen zur Belastung werden. Der Landkreis Ludwigsburg hat sich deshalb 2024 einen Hitzeaktionsplan verschrieben, der Hilfe zur Abhilfe verspricht. Aber wie erfolgreich ist der Plan, wie gut wird die Cool-Map im Internet angenommen und was kostet das eigentlich alles die Bürger?

 

Im Landratsamt ist man zufrieden nach zwei Jahren Hitzeaktionsplan. Man sei damals einer der ersten Landkreise in Baden-Württemberg gewesen, der ein solches Konzept umgesetzt hat. Der Inhalt ist tatsächlich umfangreich und sieht Maßnahmen zum Schutz vor Hitze vor.

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Temperaturen um die 30 Grad machen den Menschen zu schaffen. Verschiedene Orte im Landkreis versprechen Abkühlung.

Unter anderem ist eine Alarmierungskette bei Hitzewarnstufen darin verankert.Vor allem Senioren, Pflegebedürftige und Kinder sollen davon profitieren. Ein Erfolg sei auch die Vernetzung verschiedener Akteure wie Arztpraxen, Pflegeheimen und Kitas.

13.000 Euro Kosten

Seit 2024 habe der Hitzeaktionsplan etwa 13.000 Euro an Kosten verursacht, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Das Geld wurde unter anderem für die Internetseite, eine Broschüre, Postkarten und Banner ausgegeben.

Ein wichtiger Bestandteil des Hitzeaktionsplans ist eine interaktive Karte im Internet, die kühle Orte im Landkreis zeigt. Gut 600 Orte sind darauf verzeichnet, etwa schattige Bänke, Trinkbrunnen, Freibäder oder klimatisierte Einkaufszentren.

Brunnen können Abkühlung bieten und sind deshalb auf der Cool-Map des Landkreises verzeichnet. Foto: Peter Kneffel/dpa

Auch mit der Entwicklung der Cool-Map ist man im Kreishaus zufrieden. Die Zahl der Orte sei von ursprünglich 300 auf das Doppelte gestiegen. Jeder kann einen kühlen Ort selbst hinzufügen. Ob Menschen bei Hitze tatsächlich über die Karte nach Abkühlung suchen, ist natürlich nicht belegt. Die Zahl der Aufrufe habe sich von 4400 im Sommer 2024 auf rund 7500 im Sommer 2025 gesteigert. Auch in sonstigen Hitzeperioden wie jüngst stiegen die Zahlen.

„Seit dem 1. April 2026 wurde die Cool-Map rund 1000 Mal aufgerufen. Etwa ein Drittel der Aufrufe wurde in den letzten sieben Tage registriert, die durch heißes Wetter gekennzeichnet waren“, erklärt Franziska Schuster von der Pressestelle des Landratsamts. Konkrete Zielvorgaben dafür, wie oft die Cool-Map aufgerufen wird, gibt es nicht. Schwierig ist deshalb auch die Einschätzung, ob die Seite erfolgreich ist.

Das Ziel des Kreises ist aber auch grundsätzlicherer Natur: Gerade merke man wieder, dass die Temperaturen auch schon früh im Jahr immer heißer werden. „Ein Hitzerekord jagt den anderen. Deshalb ist es für uns wichtig, die Menschen im Landkreis zu schützen“, sagt Schuster.

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