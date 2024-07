Ein bisschen zu schnell unterwegs – ein rotes Licht blitzt auf und mit Blick auf den Tacho wird klar: das wird teuer. An vielen Orten in der Region wird geblitzt. Doch welche Strategie verfolgt der Kreis konkret?

Lea Krug 22.07.2024 - 08:00 Uhr

Wer mit dem Auto im Kreis Ludwigsburg unterwegs ist, kommt an zahlreichen Blitzern vorbei. Egal, ob auf der B 27 oder auf der Straße Richtung Marbach oder Kornwestheim. An vielen Ecken droht das rote kurze Licht und eine saftige Strafe – zumindest für all jene, die sich nicht an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. Wer viel und schnell fährt, für den kann es teuer werden, und manch einer fragt sich: Wird das immer mehr? Unsere Redaktion hat sich im Kreis Ludwigsburg umgehört.