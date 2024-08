Laut Agentur für Arbeit steigt der Beratungsbedarf für Kurzarbeit rapide, einige Branchen sind besonders stark betroffen. Das könnte sich auch auf die Arbeitslosenzahlen auswirken.

Emanuel Hege 28.08.2024 - 10:39 Uhr

Es ist jeden Sommer das gleiche: Die Unternehmen drosseln ihre Produktion und die Arbeitslosenquote steigt an. In diesem Jahr von 3,6 auf 3,9 Prozent. Soweit so normal. Auffällig ist aktuell aber ein ganz anderes Phänomen des Arbeitsmarktes, an dem man die Wirtschaftsleistung einer Region wohl mittlerweile besser ablesen kann: der Bedarf an Kurzarbeit. Laut der Agentur für Arbeit sind die Beratungen und die Anzeigen zur Kurzarbeit im Kreis Ludwigsburg in den vergangenen Monaten „rapide“ angestiegen. Die Stimmung werde zunehmend ernster.