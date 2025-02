In Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) kommt es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem VW. Der Fahrer des Mercedes flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 11.02.2025 - 15:54 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-Jähriger am Montag kurz vor 18 Uhr mit einem Mercedes auf der Wilhelmstraße in Richtung Ottmarsheimer Straße unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass er an der dortigen Kreuzung den von rechts kommenden VW eines 39-Jährigen übersah. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden.