Das Landratsamt Ludwigsburg nimmt die Themen der nationalen Krebspräventionswoche auf und stellt ein mehrwöchiges Programm auf die Beine.

Arzttermine verbinden viele mit vollen Wartezimmern, Untersuchungsräumen und vielleicht unangenehmen Minuten. Doch Vorsorge, insbesondere Krebsvorsorge, ist weit mehr als das: „Sie ist kein Termin, sie ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Uschi Traub, Leiterin des Fachbereichs Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung beim Landratsamt Ludwigsburg. Auf die Wichtigkeit der Termine sollen die anstehenden Krebspräventionswochen aufmerksam machen. Das teilt die Behörde mit.

In Deutschland erkrankt etwa jeder Zweite im Laufe des Lebens an Krebs. Jährlich gibt es rund 510.000 Diagnosen, und mit mehr als 230.000 Todesfällen pro Jahr ist Krebs nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Die häufigsten Krebsarten sind bei Männern Lungen-, Prostata- und Darmkrebs, bei Frauen Brust-, Lungen- und Darmkrebs.

Viele Risikofaktoren sind bekannt

Viele dieser Schicksale könnten verhindert werden: Mindestens 37 Prozent aller Krebserkrankungen in Deutschland gelten als vermeidbar, wenn Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und bestimmte Infektionen konsequent vermieden würden.

Weitere Erkrankungen lassen sich durch sekundäre Prävention, also Früherkennungsuntersuchungen und Screening-Programme, vermeiden. Diese sind laut Gesundheitsamt wichtig, da sie Krebserkrankungen oft im heilbaren Stadium entdecken. Berücksichtigt man die Möglichkeiten der Früherkennung, steigt der Anteil vermeidbarer Fälle auf mindestens 50 Prozent. „Krebsvorsorge ist keine lästige Pflicht – sie ist eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, das eigene Leben zu schützen“, so Traub.

Motivation für gesunden Lebensstil

Die nationale Krebspräventionswoche, eine Initiative der Deutschen Krebshilfe, des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Deutschen Krebsgesellschaft, findet vom 1. bis 7. September statt. Der Fachbereich Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung veranstaltet in diesem Zuge von Anfang September bis Mitte Oktober die „Krebspräventionswochen“. Mit zahlreichen Aktionen und Infoangeboten soll die Bevölkerung auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung aufmerksam gemacht und zu einem gesundheitsfördernden Lebensstil motiviert werden.