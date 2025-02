Einbrecher treiben derzeit im Kreis Ludwigsburg ihr Unwesen. Alleine in Winzerhausen wurden sechs Gebäude aufgebrochen. Doch auch in Marbach und Benningen wurden Türen aufgehebelt und Wohnungen durchwühlt.

Derzeit kommt es im Kreis Ludwigsburg vermehrt zu Einbrüchen. Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen insgesamt neun Fälle gemeldet. Ein Schwerpunkt liegt dabei im Ort Winzerhausen, der zu Großbottwar gehört.

Im dortigen Gewann „Klingenweg“ sind Unbekannte zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, insgesamt in sechs Gebäude eingestiegen. Betroffen waren eine Lagerhalle, ein Weinberghaus, ein Geräteschuppen und mehrere Wochenendhäuser. In allen Fällen wurden die Türen und in zwei Fällen die Eingangstore zu den Grundstücken aufgebrochen. Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von etwa 6500 Euro verschwanden. Der Polizeiposten Großbottwar nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 48 / 1 62 50 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Im Verlauf des Donnerstags wurde außerdem in ein Wohnhaus in der Krähbergstraße in Marbach eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 12 und 23.30 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und ließen Bargeld mitgehen. Zudem richteten sie Schäden in Höhe von knapp 3000 Euro an.

Ebenfalls am Donnerstag wurden zwischen 13.30 und 19.30 Uhr die Terrassentüren zweier Häuser in der Hermannstraße in Benningen aufgehebelt. Die Täter durchsuchten in einem Haus mehrere Schränke und Schubladen, wobei ihnen unter anderem Schmuck in die Hände fiel. Weniger Glück hatten die Einbrecher bei der zweiten Immobilie, da diese derzeit leer steht. Hinweise zu den Fällen in Marbach und Benningen nimmt die Kriminalpolizei unter 08 00 / 1 10 02 25 entgegen.