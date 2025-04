Im Landkreis Ludwigsburg ist die Kriminalität in fast allen Bereichen massiv angestiegen. Die Gewalt an Schulen klettert in ungeahnte Höhen. Einige negative Trends lassen sich erklären – andere nicht.

Emanuel Hege 25.04.2025 - 16:14 Uhr

Beim Lesen der aktuellen Polizeistatistik für den Landkreis Ludwigsburg reibt man sich verwundert die Augen: Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen haben 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent zugenommen, die Taten in Partnerschaften sogar um 37 Prozent. Die Gewalt an Schulen ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Doch nicht nur schwere, auch weniger auffällige Straftaten nehmen zu – so hat sich die Zahl der Urkundenfälschungen beinahe verdoppelt.