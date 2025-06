Mitten am Tag machen sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag an zahlreichen Autos in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sebastian Winter 06.06.2025 - 10:08 Uhr

Einen Sachschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 200.000 Euro haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag an Autos in Sersheim (Landkreis Ludwigsburg) verursacht.