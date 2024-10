Unbekannter wirft Böller in Briefkasten in Großbottwar - 300 Euro Schaden

Unbekannte werfen in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) einen Böller in einen Briefkasten. Dabei wird nicht nur der Briefkasten beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 17.10.2024 - 12:54 Uhr

Unbekannte haben am Mittwoch in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) einen Böller in einen Briefkasten geworfen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 300 Euro an. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter den brennenden Feuerwerkskörper zwischen 11 und 16 Uhr in den Briefkasten eines Hauses im Veilchenweg.