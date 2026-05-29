Kreis Ludwigsburg Was bringen Hitzeaktionsplan und Cool-Map wirklich?
Seit zwei Jahren hat der Kreis Ludwigsburg einen Plan gegen Hitze, zumindest gegen die Auswirkungen auf die Menschen. Erreicht man damit die Bürger?
Seit zwei Jahren hat der Kreis Ludwigsburg einen Plan gegen Hitze, zumindest gegen die Auswirkungen auf die Menschen. Erreicht man damit die Bürger?
Sommerliche Temperaturen von über 30 Grad Celsius können für viele Menschen zur Belastung werden. Der Landkreis Ludwigsburg hat sich deshalb 2024 einen Hitzeaktionsplan verschrieben, der Hilfe zur Abhilfe verspricht. Aber wie erfolgreich ist der Plan, wie gut wird die Cool-Map im Internet angenommen und was kostet das alles die Bürger?