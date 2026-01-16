Unbekannte wuchten Kabelrollen über die Landstraße, laden sie auf einem Feldweg auf und entkommen. Wer hat in Baienfurt verdächtige Aktivitäten beobachtet?

red/dpa 16.01.2026 - 14:53 Uhr

Diebe haben in Baienfurt (Kreis Ravensburg) neun Kupferkabelrollen mit bis zu 700 Kilogramm Gewicht von einem Firmengelände gestohlen. Dazu schnitten die Unbekannten wohl den Zaun des Firmengeländes auf, schafften die schweren Rollen über eine angrenzende Landstraße und verluden vier davon auf einem Feldweg in ein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.