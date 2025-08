Eine Autofahrerin ist im Kreis Ravensburg unterwegs. Dann verliert sie laut Polizei die Kontrolle - ihre Fahrt endet an einem Discounter.

red/dpa/lsw 01.08.2025 - 13:13 Uhr

Eine Seniorin hat in einem Kreisverkehr in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in die Fensterscheibe eines Discounters gekracht. Die 73-Jährige wurde verletzt und in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Verletzungsgrad blieb vorerst unklar. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.