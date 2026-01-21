Eine Fußgängerin will an einer Ampel eine Straße überqueren. Dann erfasst sie ein Lkw, die Frau stirbt noch vor Ort. Was bisher bekannt ist.

red/dpa/lsw 21.01.2026 - 18:40 Uhr

Eine Seniorin ist beim Überqueren einer Straße in Weingarten (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der Lkw-Fahrer die 77 Jahre alte Frau beim Abbiegen an einer Kreuzung. Unklar sei noch, ob der 41-jährige Lkw-Fahrer oder die Seniorin das Rotlicht der Ampel missachteten, teilte die Polizei mit.