Auf einem Bauernhof stürzt ein junger Mann in einen Schacht und verliert das Bewusstsein. Eine Frau will ihm helfen und bringt sich dabei selbst in höchste Gefahr.

red/dpa/lsw 15.08.2024 - 19:05 Uhr

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Oberschwaben sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden und mussten von Rettungskräften reanimiert werden. Ein jugendlicher Mitarbeiter des Hofes in Wallenreute bei Aulendorf sei bei Arbeiten an einer Gülleleitung in einen Schacht gestürzt und habe das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit.