In einem Industriegebäude brennt es. Teure Maschinen werden beschädigt. Die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt.

red/dpa/lsw 15.06.2025 - 17:09 Uhr

Bei einem Brand in einer Industrieanlage in Mehrstetten (Kreis Reutlingen) ist nach Schätzungen der Polizei am Sonntag ein Millionenschaden entstanden. Ursache für das Feuer sei vermutlich ein technischer Defekt der Elektronik in der Fertigungshalle des Betriebs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen waren am Nachmittag bereits gelöscht.