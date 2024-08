Aus einem Autoanhänger sind bei einem Unfall 400 Liter Zuckerwasser auf die Bundesstraße 462 bei Dunningen (Landkreis Rottweil) geflossen. Das Wasser sollte als Bienenfutter dienen, wie die Polizei berichtete.

Ein Auto mit Anhänger war demnach am Mittwoch in einer Kurve umgekippt und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Dadurch verteilte sich das Zuckerwasser über die ganze Fahrbahn. Die klebrige Flüssigkeit von der Straße zu entfernen dauerte gut eine Stunde - so lange musste die Fahrbahn gesperrt bleiben. Bei dem Unfall entstand an dem Auto ein geschätzter Schaden von rund 8.000 Euro.