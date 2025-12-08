Nach der Trennung eines Ehepaars hat die Frau einen neuen Partner - ihr Ex soll dessen Mord geplant haben. Wie der mutmaßliche Auftraggeber aus Sulz am Neckar aufflog.

red/dpa/lsw 08.12.2025 - 16:54 Uhr

Weil er versucht haben soll, einen anderen Mann zum Mord am neuen Lebensgefährten seiner Ehefrau anzustiften, ist ein 43-Jähriger in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll einen 35-Jährigen mit dem Mord am Partner seiner getrennt lebenden Frau beauftragt und ihm dafür einen fünfstelligen Bargeldbetrag bezahlt haben.