Ein Treffen wegen einer E-Zigarette eskaliert: Jugendliche sollen einen 13-Jährigen bedroht, erniedrigt und alles gefilmt haben. Was ihnen vorgeworfen wird.
10.04.2026 - 16:02 Uhr
Weil sie einen 13-Jährigen geschlagen und mit einem Internetvideo erpresst haben sollen, ermittelt die Polizei gegen vier Jugendliche wegen Nötigung, Körperverletzung und Erpressung. Die Auseinandersetzung soll sich rund um eine E-Zigarette entsponnen haben - eine sogenannte Vape, wie die Ermittler mitteilten. Diese dürfen eigentlich erst mit 18 Jahren gekauft werden.