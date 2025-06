Ein Mann arbeitet auf einem Dach und stürzt in die Tiefe. Er wird mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erliegt er seinen schweren Verletzungen.

red/dpa/lsw 26.06.2025 - 08:55 Uhr

Bei Bauarbeiten in Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) ist am Mittwoch ein Mensch bei einem Arbeitsunfall zu Tode gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 54-jähriger Mann von einem Dach in die Tiefe und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.