Ein Auto beginnt in einer Lagerhalle zu brennen. Die Flammen breiten sich schnell aus – mit fatalen Folgen.

mbo/dpa/lsw 22.06.2025 - 13:32 Uhr

2,5 Millionen Euro Schaden hat ein brennendes Auto in einer Lagerhalle im Landkreis Schwäbisch Hall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend im Motorraum des Wagens aus, als der Fahrer das Auto in der Halle abstellte. Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Gebäude in Schrozberg über.