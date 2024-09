Geldautomat in Bank gesprengt - Täter flüchtig

Unbekannte Täter sprengen nachts einen Geldautomaten in einer Bank und flüchten. Bislang fehlt von ihnen jede Spur.

mmf/dpa/lsw 19.09.2024 - 08:12 Uhr

In einer Bank in Sulzbach-Laufen (Landkreis Schwäbisch Hall) ist ein Geldautomat gesprengt worden. Den Tätern gelang es in der Nacht, das im Automaten gelagerte Geld zu stehlen, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchteten sie mit einem Auto. Eine Fahndung mit Hubschraubern verlief demnach zunächst ohne Erfolg.