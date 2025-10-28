Ein Vater wehrt sich heftig gegen die Wegnahme seiner Kinder und attackiert die Polizei. Nun soll er sich vor Gericht verantworten. Auch der Mutter drohen Konsequenzen.

Weil er sich mit seinen Kindern über Stunden verschanzt und einen Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll, soll sich ein Mann nach Willen der Staatsanwaltschaft vor Gericht verantworten. Man habe Anklage beim Landgericht Heilbronn erhoben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Die Anklage wirft dem zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alten Familienvater versuchten Totschlag, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Freiheitsberaubung vor.

Der Vorfall ereignete sich Anfang Juli in einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs. Der Mann soll Polizisten, die einen Gerichtsvollzieher begleiteten, mit einem Messer angegriffen und sich danach in seine Wohnung zurückgezogen haben.

Gerichtsvollzieher sollte Kinder ans Jugendamt übergeben

Der Gerichtsvollzieher sollte die beiden fünfjährigen Kinder der Familie in Obhut nehmen und an das Jugendamt übergeben. Nach mehreren Stunden überwältigte die Polizei den Mann, der dabei leicht verletzt wurde. Die Kinder blieben unverletzt.

Auch gegen die Mutter der beiden Kinder hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie soll sich nach Willen der Ermittler aber vor einem Amtsgericht verantworten müssen. Ihr werden tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung vorgeworfen.