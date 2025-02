Plötzlich einsetzender Schneefall hat zu zwei Unfällen mit mehreren Schwerverletzten auf der Autobahn 6 im Landkreis Schwäbisch Hall geführt.

Bei Crailsheim fuhr ein 32-Jähriger trotz der schlechten Witterungsbedingungen zu schnell und kam ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto, in dem sieben Menschen saßen, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam dann rechts von der Fahrbahn ab, wo es mit einem Baum kollidierte.

Lesen Sie auch

Das Auto überschlug sich. Von den sieben Menschen wurden drei schwer verletzt, die anderen wurden leicht verletzt. Alle kamen in Kliniken. Die Autobahn in Richtung Nürnberg wurde voll gesperrt.

Zweiter Unfall bei Braunsbach

Bei Braunsbach verlor ein 36-jähriger Autofahrer ebenfalls die Kontrolle wegen des schlechten Wetters und seiner zu hohen Geschwindigkeit. Er prallte in die Mitteilleitplanke und krachte dann in einen Lastwagen, der in einer Haltebucht parkte. Der Autofahrer wurde in eine Klinik gebracht. Auch hier war die Fahrbahn in Richtung Nürnberg betroffen und in Folge voll gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Schnee und Regen gewarnt, der tagsüber südwärts über Baden-Württemberg zieht. Es kam zu Glätte auf den Straßen. Auch in der Nacht auf Freitag ist mit Glätte zu rechnen.