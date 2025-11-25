Im Landkreis Schwäbisch Hall sorgt eine glatte Straße gleich für mehrere Unfälle. Selbst ein hinzugerufenes Streufahrzeug kann nicht helfen.
25.11.2025 - 08:44 Uhr
Wegen Glätte sind in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) auf einer abschüssigen Straße drei Autos von der Fahrbahn abgekommen. Ein hinzugerufenes Streufahrzeug kam ebenfalls in Schlingern und fuhr gegen ein stehendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Es sei niemand verletzt worden. Die Durchfahrtsstraße des Teilortes Kleinbrettheim sei derzeit gesperrt.