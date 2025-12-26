Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt es auf der Landesstraße L1141 bei Schwieberdingen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Dabei werden drei Personen verletzt. Die Hintergründe.

alp 26.12.2025 - 20:22 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen hat sich am Freitag gegen 14.35 Uhr auf der Landesstraße L1141 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein BMW Motorprobleme, weshalb die Fahrerin des Fahrzeugs nur mit Schrittgeschwindigkeit fuhr. Die Fahrerin eines Fiat Tipo bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Ein nachfolgender VW Tiguan prallte anschließend auf den Fiat.