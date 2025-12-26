Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt es auf der Landesstraße L1141 bei Schwieberdingen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Dabei werden drei Personen verletzt. Die Hintergründe.

Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen hat sich am Freitag gegen 14.35 Uhr auf der Landesstraße L1141 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein BMW Motorprobleme, weshalb die Fahrerin des Fahrzeugs nur mit Schrittgeschwindigkeit fuhr. Die Fahrerin eines Fiat Tipo bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Ein nachfolgender VW Tiguan prallte anschließend auf den Fiat.

 

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Fiat leicht verletzt, ebenso der Fahrer des Tiguan. Eine Beifahrerin im Tiguan erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landesstraße war während der Einsatzmaßnahmen auf dem betroffenen Abschnitt bis 16 Uhr voll gesperrt, da Trümmer auf der Fahrbahn lagen. Zudem mussten die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge geborgen werden. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.