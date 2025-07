Großbrand in der Innenstadt: Im Kreis Sigmaringen bricht am Wochenende ein Feuer aus. Der Schaden ist enorm. Nun beginnt die Suche nach der Ursache.

red/dpa/lsw 06.07.2025 - 12:13 Uhr

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt von Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Als die Einsatzkräfte am Samstagabend eintrafen, standen laut Polizei der zweite und dritte Stock sowie der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Elf Bewohner verließen das Haus unverletzt.