Zwei Arbeiter stehen auf einer Hebebühne in 15 Metern Höhe, als ein Kran gegen die Hebebühne stößt. Nur einer von beiden kann sich mit einem Sprung retten.

red/dpa 24.10.2024 - 14:57 Uhr

Ein Arbeiter ist in einer Fabrikhalle in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) 15 Meter in die Tiefe gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der 21-Jährige sei mit einem weiteren Kollegen auf einer Hebebühne gewesen, als ein anderer Arbeiter einen Kran an der Hallendecke in Betrieb nahm, wie die Polizei mitteilte.