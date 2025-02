Drohbotschaft an Schule - Polizei ermittelt

An einer Schule taucht ein Drohschriftzug auf. Die Polizei rückt aus, der Unterricht fällt aus.

red/dpa/lsw 04.02.2025 - 16:27 Uhr

Nach dem Fund einer Drohbotschaft in einer Schule im Landkreis Sigmaringen hat die Polizei vor Ort Präsenz gezeigt. Die Schmiererei sei am Montagnachmittag auf einer Toilette der Schule in Ostrach entdeckt worden, teilte die Polizei mit.