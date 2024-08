Eine Gruppe von sechs Menschen steigt in den Rhein - keiner von ihnen kann schwimmen. Nun gelten eine 29-Jährige und eine 15-Jährige als vermisst.

Eine Frau und eine Jugendliche sind bei Hohentengen im Rhein untergegangen und werden seitdem vermisst. Wie die Polizei mitteilte, konnten die 29-Jährige und die 15 Jahre alte Jugendliche trotz einer großen grenzüberschreitenden Suche nicht gefunden werden. Die Suche sollte fortsetzt werden.

Sechs Menschen hatten sich laut der Mitteilung am Vorabend am Ufer eines Zuflusses zum Rhein aufgehalten. Alle seien Nichtschwimmer gewesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging die Gruppe zu weit ins Wasser, verlor den Boden unter den Füßen und wurde von der Strömung in den Rhein gezogen. Zu Hilfe eilende Familienangehörige konnten demnach vier der sechs Menschen aus dem Wasser retten. Zwei der Geretteten mussten medizinisch versorgt werden.

Neben der Polizei aus der Schweiz und Deutschland und Rettungskräften waren auch Taucher, zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne an der Suche beteiligt.