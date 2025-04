Es ist trocken im Land und die Brandgefahr hoch. Eine Frau in Starzach hat jetzt Grüngut verbrannt - und ist wohl zu leichtsinnig gewesen.

red/dpa/lsw 08.04.2025 - 17:48 Uhr

Weil eine Frau in ihrem Garten in Starzach (Kreis Tübingen) Grünabfälle verbrannt hat, sind auch ein benachbartes Garagendach und eine Zelthalle in Brand geraten.