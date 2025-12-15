Nach einer langen Nacht findet ein 17-Jähriger im Auto eines Fremden seinen Schlafplatz. Dann wird er abrupt aufgeweckt.

red/dpa/lsw 15.12.2025 - 12:29 Uhr

Betrunken schien der Ort wohl passend: Ein 17-Jähriger hat sich im Kreis Tuttlingen in einem fremden Auto schlafen gelegt. Am frühen Morgen wurde der Jugendliche dann von der Schwester des Autobesitzers entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die wählte vorsichtshalber den Notruf. Von den Beamten wurde der Jugendliche dann „aus dem Reich der Träume“ geholt. Anschließend wurde er zu seinen Eltern gebracht.