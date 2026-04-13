Ein E-Scooter-Fahrer flieht vor der Polizei – und landet in einem Misthaufen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes kommt so einiges ans Tageslicht.

Die Flucht eines betrunkenen und vermutlich unter Drogen stehenden E-Scooter-Fahrers hat in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ein jähes Ende in einem Misthaufen gefunden. Ein Alkoholtest bei dem 34-jährigen Mann habe einen Pegel von etwa 2 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Ein Drogenvortest habe zudem positiv auf Kokain reagiert.

Unsere Empfehlung für Sie Mannheim Kind zieht Hund am Schwanz – und wird verletzt Ein spielerischer Moment endet dramatisch: Ein Mädchen wird von einem Hund gepackt und zu Boden gerissen. Nun ermittelt die Polizei. Zuvor war der auf dem Gehweg fahrende E-Scooter-Fahrer am späten Sonntagabend einer Polizeistreife aufgefallen. Trotz Anhaltezeichen sei der Mann den Angaben zufolge jedoch weitergefahren. Anschließend habe er versucht, über ein Privatgrundstück vor den Beamten zu flüchten. Hierbei brachte ihn der Misthaufen zu Fall.

Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig

Der 34-Jährige musste die Polizisten für eine Blutprobe in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters aus dem Jahr 2024 stammt und nicht mehr gültig ist.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.