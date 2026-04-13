Ein E-Scooter-Fahrer flieht vor der Polizei – und landet in einem Misthaufen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes kommt so einiges ans Tageslicht.
13.04.2026 - 18:02 Uhr
Die Flucht eines betrunkenen und vermutlich unter Drogen stehenden E-Scooter-Fahrers hat in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ein jähes Ende in einem Misthaufen gefunden. Ein Alkoholtest bei dem 34-jährigen Mann habe einen Pegel von etwa 2 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Ein Drogenvortest habe zudem positiv auf Kokain reagiert.