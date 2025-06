Eine Betrunkene stürzt in einem Hotel in Grafenhausen. Rettungskräfte wollen ihr helfen – aber ihrer Zwillingsschwester gefällt das offensichtlich gar nicht.

red/dpa/lsw 11.06.2025 - 16:20 Uhr

Eine betrunkene Frau hat in einem Hotel in Grafenhausen (Kreis Waldshut) eine Sanitäterin und eine Polizistin gebissen. Polizeiangaben zufolge waren die Rettungskräfte nach einem Sturz ihrer Zwillingsschwester alarmiert worden. Die beiden 21 Jahre alten Frauen waren Gast in dem Hotel. Eine der Schwestern stürzte in der Nacht auf Pfingstmontag in der Lobby, mutmaßlich, weil sie betrunken war.