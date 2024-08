An einer Haltestelle steigt plötzlich Rauch aus dem Motorraum eines Linienbusses auf. Glücklicherweise bemerkt der Busfahrer das schnell.

red/dpa/lsw 02.08.2024 - 11:35 Uhr

Ein Linienbus hat an einer Haltestelle in Dogern (Kreis Waldshut) an der Grenze zur Schweiz plötzlich Feuer gefangen. Der Fahrer habe den Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg, frühzeitig bemerkt. Er und neun Fahrgäste konnten den Bus rechtzeitig und unverletzt verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte.