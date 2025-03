Ein Mann montiert in Bad Säckingen ein Tor ab. Einen Auftrag dazu hatte er allerdings nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

red/dpa/lsw 31.03.2025 - 15:27 Uhr

Ein Mann hat sich als Handwerker ausgegeben und ein vier Meter langes Eingangstor zu einem Grundstück in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) abmontiert. Er habe das Tor am Donnerstag ohne Auftrag abgeflext und in einen roten Lieferwagen geladen, teilte die Polizei mit.