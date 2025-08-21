Der Bahnverkehr zwischen Zürich und Schaffhausen soll schneller laufen. Die Strecke verläuft auch durch einen Landkreis in Deutschland. Dort regt sich Widerstand.
21.08.2025 - 07:49 Uhr
Das Projekt der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zum Ausbau einer Strecke im äußersten Süden Deutschlands löst Einwände und viel Kritik aus. Wie das Regierungspräsidium Freiburg berichtete, gibt es im laufenden Genehmigungsverfahren für ein zusätzliches Gleis zwischen Lottstetten und Jestetten im Kreis Waldshut rund 160 Einwendungen von Privatleuten. Dazu kommen noch rund 40 Stellungnahmen von Ämtern und anderen sogenannten Trägern öffentlicher Belange.