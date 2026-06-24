Der Panther soll es sein. Einmal gesehen, ist die Entscheidung schnell getroffen. Stolz präsentiert der sechsjährige Mohamat seinen neuen Schulranzen. Auf dem dunklen Stoff prangt das Raubtier. „Das ist mein Lieblingstier“, sagt er. Nach den Sommerferien wird er eingeschult. Dann beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt – der Schulranzen gehört dazu. Mit dem Rucksack auf dem Rücken steht er da und grinst: „Ich freue mich“. Der erste Schulranzen ist für ihn und viele Kinder etwas Besonderes. Aber nichts Selbstverständliches: Denn viele Familien, wie die von Mohamat, können sich die Grundausstattung nicht leisten.