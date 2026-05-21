Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers in Esslingen sucht die Polizei nun die rechtmäßigen Besitzer von beschlagnahmten Wertgegenständen.
21.05.2026 - 11:19 Uhr
Die Polizei sucht nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers Ende August vergangenen Jahres die Eigentümer von sichergestelltem Diebesgut. Eine spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Sitz in Tübingen ist auf eine überregional agierende Tätergruppe gestoßen, der zahlreiche Einbrüche in den Landkreisen Esslingen, Böblingen, Karlsruhe, Offenburg, Mannheim und in Rheinland-Pfalz zugeordnet werden konnten, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.