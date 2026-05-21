Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers in Esslingen sucht die Polizei nun die rechtmäßigen Besitzer von beschlagnahmten Wertgegenständen.

Die Polizei sucht nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers Ende August vergangenen Jahres die Eigentümer von sichergestelltem Diebesgut. Eine spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Sitz in Tübingen ist auf eine überregional agierende Tätergruppe gestoßen, der zahlreiche Einbrüche in den Landkreisen Esslingen, Böblingen, Karlsruhe, Offenburg, Mannheim und in Rheinland-Pfalz zugeordnet werden konnten, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Am Abend des 25. August 2025 war in der Mülberger Straße in Esslingen ein 28-Jähriger nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen worden. Seinem Komplizen war damals die Flucht gelungen. Der 28-jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Polizei kann Diebesgut nicht zuordnen

Bei den anschließenden Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Diese konnten bislang jedoch nur teilweise verschiedenen Einbrüchen zugeordnet werden. Bei zahlreichen Schmuckstücken und sonstigem mutmaßlichen Diebesgut sowie auf beschlagnahmten Datenträgern gefundenen Bildern ist noch nicht bekannt, woher sie stammen und wem sie gehören.

Über diesen Link kommt man zu den Bildern

Die Polizei hat im Internet eine Fahndungsseite erstellt, auf der die mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammenden Gegenstände eingesehen werden können. Zur Internetseite gelangen Interessierte über diesen Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ueberregional-einbrueche/

Wer auf diesen Bildern sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich per E-Mail unter: Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden. Die Kriminalpolizei wird sich zeitnah mit den Betroffenen in Verbindung setzen.