Mitten auf der B10 rasen zwei Autofahrer an einem Fahrzeug vorbei - und ahnen nicht, wer darin sitzt. Kurz darauf müssen die zwei Männer ihre Führerscheine abgeben´

Matthias Kapaun /dpa 13.10.2025 - 13:05 Uhr

Vor den Augen der Polizei haben sich zwei Männer ein illegales Rennen auf der Bundesstraße 10 im Kreis Esslingen geliefert. Die beiden seien gegen 16.30 Uhr in einem roten 3er BMW Cabrio und einem silbernen Honda Civic mit sehr hoher Geschwindigkeit bei Reichenbach an der Fils an dem zivilen Fahrzeug der Beamten in Richtung Göppingen vorbeigerast, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sie bei einer Geschwindigkeit von weit mehr als 100 km/h gerade einmal eine Autolänge Abstand zueinander. Aus dem Auspuff des Honda seien zum Teil Flammen geschlagen.