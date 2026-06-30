Kreisfeuerwehrtag in Süßen: Wehren stellen Forderungen an die Politik

Jubiläen prägten den 76. Kreisfeuerwehrtag in Süßen: Die Freiwillige Feuerwehr Süßen feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen, der Kreisfeuerwehrverband selbst blickt auf 75 Jahre zurück. Vor diesem Hintergrund stand die Verbandsversammlung in der Kulturhalle ganz im Zeichen des Ehrenamts, aktueller Herausforderungen und klarer Forderungen an die Politik.​

In den Grußworten von Süßens Bürgermeister Marc Kersting, des Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbands, Klaus Merz, des Leitenden Polizeidirektors Joachim Barich, sowie der Landtagsabgeordneten Mariska Ott (Grüne), die auch für ihre Kollegen Sascha Binder (SPD) sowie Staatssekretärin Sarah Schweizer (CDU) und den Bundestagsabgeordneten Hermann Färber (CDU) sprach, wurde die Bedeutung des Ehrenamts betont. Sicherheit sei eine Gemeinschaftsleistung von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten, Hilfsorganisationen und Notfallseelsorge. Ohne die Bereitschaft zahlreicher Ehrenamtlicher und den Rückhalt ihrer Familien wäre der Bevölkerungsschutz nicht machbar, betonten die Redner in Anwesenheit zahlreicher Bürgermeister und Vertreter aus allen 38 Gemeindewehren im Landkreis Göppingen.

Spezialfahrzeuge zur Dekontamination fehlen im Kreis

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Ulrich Volz, verband seinen Bericht mit deutlichen politischen Forderungen. Die Indienststellung eines neuen CBRN-Erkundungswagens – eines geländegängigen Spezialfahrzeugs des Zivilschutzes – durch den Bund sei ein wichtiges Signal. Gleichzeitig kritisierte Volz, dass Spezialfahrzeuge zur Dekontamination im Landkreis inzwischen fehlen. Bevölkerungsschutz dürfe nicht von kommunalen Haushalten abhängen, betonte er.​

Auch die Anerkennung des Ehrenamts müsse verbessert werden. Millionen ehrenamtlich geleisteter Stunden sparten dem Staat erhebliche Kosten. Dieses Engagement müsse sich künftig auch im Rentenrecht widerspiegeln, forderte Volz. Ebenso dringend sei der Abbau bürokratischer Belastungen. Kommandanten seien nicht angetreten, um Formulare auszufüllen, sondern um ihre Feuerwehren zu führen. Bund, Land und Kommunen müssten deshalb Vorschriften kritisch überprüfen, unnötige Verwaltungsaufgaben abbauen und entsprechende Aufgaben von hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeitern statt ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen machen lassen. Weitere Forderungen betrafen die Fortführung zentraler Sammelbeschaffungen, den Ausbau der Landesfeuerwehrschule Bruchsal sowie eine vollständige digitale Ausstattung aller Einsatzkräfte mit Meldeempfängern.

Gewinnung neuer Mitglieder bleibt Daueraufgabe

Auch die Feuerwehren selbst stehen vor großen Aufgaben. Die Tagesalarmbereitschaft wird schwieriger, die Gewinnung neuer Mitglieder bleibt eine Daueraufgabe und die psychischen Belastungen nach belastenden Einsätzen nehmen zu. Umso wichtiger sei es, Führungskräfte und Ehrenamtliche gleichermaßen zu stärken. „Die Qualität einer Einheit bemisst sich an der Qualität der psychologischen Nachbearbeitung ihrer Einsätze“, zitierte der neue verantwortliche Notfallseelsorger im Kreis, Pfarrer Andreas Honegger, einen Vertreter der Blaulichtfamilie.​

Landrat Markus Möller unterstrich, dass Bevölkerungsschutz eine Kernaufgabe des Staates sei und daher auch die entsprechenden Investitionen erfordere. Wie auch andere Redner verwies er außerdem auf die Vielzahl an Fehlalarmen. Kreisbrandmeister Professor Michael Reick hinterfragte daher auch den Nutzen von Brandmeldeanlagen kritisch.

Bevölkerungsschutz braucht verlässliche Rahmenbedingungen

Immer wieder fand auch die nur wenige Tage zurückliegende Gefahrenlage auf der A8 vom Montag voriger Woche Erwähnung. Kreisbrandmeister Reick schilderte den stundenlangen Einsatz. Zeitweise habe eine Explosion der rund 20.000 Liter umfassenden Ladung gedroht. Dass die Lage ohne größere Schäden bewältigt werden konnte, sei dem professionellen Zusammenspiel aller Einsatzkräfte und Fachberater zu verdanken, stellte der Kreisbrandmeister fest. Neben den turnusgemäßen Berichten und zahlreichen Ehrungen war der Kreisfeuerwehrtag vor allem eines: ein deutliches Signal, dass funktionierender Bevölkerungsschutz verlässliche politische Rahmenbedingungen benötigt – und Menschen, die bereit sind, Verantwortung für andere zu übernehmen.​

Die Wehren im Kreis Göppingen

Verein

Der Kreisfeuerwehrverband Göppingen ist ein eingetragener Verein und vertritt die Interessen von 38 Gemeindefeuerwehren und vier Werksfeuerwehren im Landkreis. Das gemeinsame Ziel der Wehren sind Schutz, Sicherheit und Kameradschaft.

Zahlen

Derzeit gibt es im Landkreis Göppingen 38 freiwillige Feuerwehren mit 2657 aktiven Mitgliedern, darunter 213 Frauen. Die vier Werksfeuerwehren haben 100 Mitglieder, davon 15 Frauen. In den 37 Jugendwehren sind 740 Jungen und 180 Mädchen, also 920 Kinder und Jugendliche. Vorsitzender des Verbands ist Ulrich Volz.