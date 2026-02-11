Kreisliga A 1 Enz/Murr: Egotrips und Spannungen im Trainingslager des GSV Höpfigheim in der Türkei

Vom Relegationsplatz aus geht der GSV Höpfigheim in der am kommenden Sonntag beginnenden Rückrunde der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr ins Rennen. Ziel ist für den Aufsteiger selbstredend der Klassenerhalt. Obwohl der absolut in Sichtweite ist - denn den GSV trennt nur die Tordifferenz vom ersten Nichtabstiegsrang - sagt Trainer Thomas Lembeck rückblickend: „Ich tue mich schwer damit, allzu viel Positives aus unserer Vorrunde zu benennen. Wenn überhaupt, dann sind es die 14 Punkte, die wir geholt haben.“ Fünf bis acht weitere, so der Coach, habe man jedoch fahrlässig verschenkt.