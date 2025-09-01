Der erste Tabellenführer der Saison in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr heißt TSV Affalterbach: Mit einem 6:1 (3:0)-Heimsieg gegen den GSV Pleidelsheim II setzte sich der TSV an die Spitze. „In der ersten Halbzeit war es fast ein Spiel Pleidelsheim gegen Dominik Janzer“, fand GSV-Trainer Gert Ranzinger, denn der Spielertrainer der Affalterbacher hatte nur drei Tage nach seiner Urlaubsrückkehr mit einem lupenreinen Hattrick (13., 32. 41.) im Alleingang für die 3:0-Pausenführung gesorgt.

Nach dem Seitenwechsel machten dann Olade Wassiou Salami, der aus der Jugend des SGV Freiberg gekommene 18-jährige Diego Almeida Neves und Jannik Walter bei einem Gegentreffer von Jan Schneider das halbe Dutzend voll. „Kämpferisch und spielerisch hat es gepasst. Heute gibt es wenig zu meckern“, resümierte ein zufriedener Janzer, der dem Aufeinandertreffen mit seinen alten Kumpels von seinem langjährigen Verein SV Kornwestheim am Mittwoch in der ersten Runde des Bezirkspokals entgegenfiebert.

Mit einem 4:2 (2:2)-Auswärtserfolg bei Bezirksligaabsteiger Dersim Ludwigsburg startete der Vorjahreszweite SGV Murr. „Es war schon noch holprig, auch wenn unser Sieg am Ende in Ordnung geht. Im Training waren wir zuletzt doch sehr dezimiert und das hat man gemerkt“, gestand SGV-Coach Ben Blümle. Das Torjägerduo Michael Winkle und Christian Krauß brachte Murr vor der Pause zweimal in Führung, doch Dersim hatte jeweils eine schnelle Antwort und glich wieder aus. Nach dem Seitenwechsel schossen erneut Krauß (49.) und Alexander Kucher (60.) doch den Auftaktdreier heraus.

Erdmannhausen punktet, Niederlagen für Benningen und Höpfigheim

Beim neben den Murrern zweiten großen Titelfavoriten TSV Grünbühl war die neu formierte junge Elf des TSV 1899 Benningen gefordert und unterlag mit 1:3 (1:2). Angreifer Angelo de Capua hatte Benningen zunächst sogar in Führung gebracht (32.), doch mit einem Doppelpack unmittelbar vor der Halbzeit (43., 45.) drehte der Favorit das Spiel, bevor Ex-Oberligaspieler Pierre Williams nach der Pause den Endstand herstellte.

Ebenfalls leer ging zum Auftakt Aufsteiger GSV Höpfigheim aus. Beim Vorjahresdritten TSC Kornwestheim stand nach 90 Minuten eine 3:6 (0:1)-Niederlage. „Verdient verloren und unsere Grenzen aufgezeigt bekommen“, urteilte GSV-Trainer Thomas Lembeck, konnte dem Auftritt seiner anfangs sichtlich nervösen Elf aber auch einiges abgewinnen. „Die Moral hat auf jeden Fall gestimmt“, betonte er, denn nach zwischenzeitlichem 1:5-Rückstand hatte man es in der Endphase fast noch einmal spannend gemacht. Mert Aydin per Elfmeter, Dominic Cansu und Tim Wägerle trafen für den GSV.

Feldspieler Joel Koca als Torwart fehlerlos

Mit 2:2 (2:2) trennte sich der GSV Erdmannhausen von Aufsteiger SV Kornwestheim II. Schon nach einer knappen halben Stunde hatte das Endresulat Bestand. „In der zweiten Halbzeit sind dann bei beiden Teams die Kräfte geschwunden. Mehr war heute nicht drin und das Remis geht in Ordnung. Darauf können wir aufbauen“, sagte GSV-Spielertrainer Alexander Berg. Neben einem frühen Gästeeigentor traf Dennis Shala für Erdmannhausen, bei dem Feldspieler Joel Koca als Aushilfstorwart fehlerlos blieb.