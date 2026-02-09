 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Kreisliga A 1 Enz/Murr Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Kreisliga A 1 Enz/Murr: Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr
1
Die beiden Treffer von Murrs Christian Krauß (MItte) reichten nicht für einen Punkt. Foto: Baumann

Der Dritte der Kreisliga A 1 verliert mit 2:3 gegen Dersim Ludwigsburg und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.

Im vorgezogenen einzigen Wochenendspiel der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der SGV Murr unerwartet gepatzt. Auf eigenem Platz unterlag der Tabellendritte gegen Dersim Ludwigsburg mit 2:3 (0:0) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. „Das war für uns alle eine böse Überraschung. Gefühlt waren wir 85 Minuten lang gar nicht auf dem Platz“, befand ein enttäuschter SGV-Trainer Ben Blümle.

 

Zunächst ohne ihren Torjäger Christian Krauß, der verletzungsbedingt bislang kaum trainieren konnte, hatten klar favorisierte Murrer gegen den Bezirksligaabsteiger zwar in der ersten Hälfte deutlich mehr vom Spiel, doch mehr als viel Ballbesitz und ein paar Halbchancen sprang dabei nicht heraus. Gleich nach Wiederanpfiff bot sich dann Tim Gassmann die dicke Gelegenheit zur Führung, aber sein Abschluss wurde noch geblockt, wie Blümle berichtete. „Und zehn Minuten später lagen wir plötzlich 0:3 hinten“, fügte der Coach an. Dreimal war Dersim-Angreifer Mehmet Karakus erfolgreich (56., 62., 67.) und zwar stets nach dem selben Strickmuster.

Mehmet Karakus schenkt dem SGV in zehn Minuten drei Treffer ein

„Alle drei Gegentore fielen nach lange Bällen, bei denen wir schlecht stehen und es versäumen, zu klären“, haderte Blümle. Sein Team reagierte zunächst geschockt und ließ kein Aufbäumen erkennen. Erst als dem inzwischen eingewechselten Krauß, der nur eine einzige Trainingseinheit in den Beinen hatte, das 1:3 gelang (86.), ging „noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft“ (Blümle). Tatsächlich verkürzte der Goalgetter dann schon in der Nachspielzeit auf 2:3 (90+3.), doch der sogar noch mögliche Ausgleich gelang nicht mehr, denn Ibrahim Kamberovics Kopfball fand nicht sein Ziel.

Für SGV-Coach Ben Blümle war sein Team gefühlt 85 Minuten nicht auf dem Platz. Foto: Pressefoto Baumann

In der Tabelle bleibt der SGV damit zwar Dritter, hat aber im Dreikampf um die Meisterschaft mit dem TSV Grünbühl und dem VfB Neckarrems 1913 wertvollen Boden verloren. In der nächsten Woche, wenn die Murrer dann wegen des Faschingsumzugs spielfrei sind, können die Rivalen auf vier beziehungsweise fünf Punkte davonziehen.

Weitere Themen

Handball 3. Liga: Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Handball 3. Liga Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Die Lurchis entscheiden den Drittliga-Krimi bei Saase3 Leutershausen mit 35:32 für sich und bleiben im zwölften in Folge in der 3. Liga Süd ungeschlagen.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum des SV Pattonville

Bezirksliga Enz/Murr Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum des SV Pattonville

Pattonville war noch nie so nah dran an einem Sieg gegen den Lokalrivalen TV Aldingen, bremst sich mit zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit selbst aus und verliert 2:3 (1:1).
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

Bezirksliga Enz/Murr Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

1:3 gegen die Spvgg Besigheim: Der FC Marbach verliert auch das zweite Spiel in der Rückrunde und fällt auf Rang neun in der Bezirksliga Enz/Murr zurück.
Von Elke Rutschmann
Kreisliga A1 Enz/Murr: Für den SGV Mur beginnt der Aufstiegs-Dreikampf

Kreisliga A1 Enz/Murr Für den SGV Mur beginnt der Aufstiegs-Dreikampf

Die Punkte stimmen, aber die Leistung noch nicht immer. Der SGV Murr will endlich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Kampf an der Spitze ist eng.
Von Marek Lantz
Bezirksliga Enz/Murr: Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Bezirksliga Enz/Murr Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Für den Bezirksligisten FC Marbach soll es gegen die Spvgg Besigheim am Sonntag mehr als ein Remis werden. Das Team hat vor allem an Torabschlüssen gearbeitet.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Fußball-Bezirksliga Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Der SVP-Coach will seine Spieler an der Ehre packen und den Negativlauf am Sonntag gegen den Nachbarn TV Aldingen endlich beenden.
Von Marius Gschwendtner
Handball Verbandsliga: Jan Diller verlässt die Buffalos nach der Saison

Handball Verbandsliga Jan Diller verlässt die Buffalos nach der Saison

Ab Sommer übernimmt Jürgen Buck den Handballverbandsligisten. Vor dem Duell am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Weschnitztal ist die personelle Lage angespannt.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim

Handball-3. Liga Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim

Die Handballer des SV Kornwestheim stehen vor der unangenehmen Auswärtsaufgabe bei Saase3 Leutershausen. Bei der Spielgemeinschaft spielt Ex-TVB-Spieler Stefan Salger.
Von Melanie Bürkle
Kreisliga A2 Enz/MUrr: Warum Drita-Coach Muzliukaj mit einem Dreikampf um den Titel rechnet

Kreisliga A2 Enz/MUrr Warum Drita-Coach Muzliukaj mit einem Dreikampf um den Titel rechnet

Drita Kosova Kornwestheim geht als Spitzenreiter und mit vier Neuen in die Rückserie der Kreisliga A 2 und will diesen Platz bis zum Saisonende Ende verteidigen.
Von Marek Lantz
Kreisliga A1 Enz/Murr: Affalterbachs Coach Dennis Grab will auch mal „ein Spitzenspiel gewinnen“

Kreisliga A1 Enz/Murr Affalterbachs Coach Dennis Grab will auch mal „ein Spitzenspiel gewinnen“

Den Affalterbachern fehlt für ein Topteam noch Gier und Wille. Deshalb wünscht sich das Trainerteam noch mehr Biss für die Rückrunde in der Kreisliga A Staffel1 Enz/Murr.
Von Marek Lantz
 
 