Kreisliga A 1 Enz/Murr: Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Im vorgezogenen einzigen Wochenendspiel der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der SGV Murr unerwartet gepatzt. Auf eigenem Platz unterlag der Tabellendritte gegen Dersim Ludwigsburg mit 2:3 (0:0) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. „Das war für uns alle eine böse Überraschung. Gefühlt waren wir 85 Minuten lang gar nicht auf dem Platz“, befand ein enttäuschter SGV-Trainer Ben Blümle.

Zunächst ohne ihren Torjäger Christian Krauß, der verletzungsbedingt bislang kaum trainieren konnte, hatten klar favorisierte Murrer gegen den Bezirksligaabsteiger zwar in der ersten Hälfte deutlich mehr vom Spiel, doch mehr als viel Ballbesitz und ein paar Halbchancen sprang dabei nicht heraus. Gleich nach Wiederanpfiff bot sich dann Tim Gassmann die dicke Gelegenheit zur Führung, aber sein Abschluss wurde noch geblockt, wie Blümle berichtete. „Und zehn Minuten später lagen wir plötzlich 0:3 hinten“, fügte der Coach an. Dreimal war Dersim-Angreifer Mehmet Karakus erfolgreich (56., 62., 67.) und zwar stets nach dem selben Strickmuster.

Mehmet Karakus schenkt dem SGV in zehn Minuten drei Treffer ein

„Alle drei Gegentore fielen nach lange Bällen, bei denen wir schlecht stehen und es versäumen, zu klären“, haderte Blümle. Sein Team reagierte zunächst geschockt und ließ kein Aufbäumen erkennen. Erst als dem inzwischen eingewechselten Krauß, der nur eine einzige Trainingseinheit in den Beinen hatte, das 1:3 gelang (86.), ging „noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft“ (Blümle). Tatsächlich verkürzte der Goalgetter dann schon in der Nachspielzeit auf 2:3 (90+3.), doch der sogar noch mögliche Ausgleich gelang nicht mehr, denn Ibrahim Kamberovics Kopfball fand nicht sein Ziel.

Für SGV-Coach Ben Blümle war sein Team gefühlt 85 Minuten nicht auf dem Platz. Foto: Pressefoto Baumann

In der Tabelle bleibt der SGV damit zwar Dritter, hat aber im Dreikampf um die Meisterschaft mit dem TSV Grünbühl und dem VfB Neckarrems 1913 wertvollen Boden verloren. In der nächsten Woche, wenn die Murrer dann wegen des Faschingsumzugs spielfrei sind, können die Rivalen auf vier beziehungsweise fünf Punkte davonziehen.