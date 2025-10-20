In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der SGV Murr am Sonntag mit einem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den GSV Pleidelsheim II erwartungsgemäß seine Tabellenführung verteidigt. Dabei macht der eher zum Kreis der abstiegsgefährdeten Teams zählende Gast aber trotz der Grippewelle, die in seinem Kader grassiert, kein schlechtes Spiel. „Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung“, kommentierte sein Coach Gert Ranzinger. Trotz Daniel Lischkas 1:0 (18.) hielt man vor der Pause gut mit, kassierte dann aber mit dem Halbzeitpfiff durch Luca Antonio Perrones Eigentor das 0:2. Nach Wiederanpfiff drückte Murr kurz aufs Gaspedal und stellte durch Michael Winkle (51.) und Christian Krauß (55.) den Dreier sicher. Lazar Davidovics 1:4 war nur noch Ergebniskosmetik.

Einen Punkt brachte der TSV Affalterbach mit einem 1:1 (0:1) vom Duell zweier Spitzenteams beim TSC Kornwestheim mit. „Ein insgesamt gerechtes Remis. Um hier zu gewinnen, hätten wir mehr investieren müssen“, stufte TSV-Trainer Dennis Grab den Auftritt seiner Elf als „okay, aber nicht überragend“ ein. Als TSV-Keeper Robin Kuschewitz nach einer Freistoßflanke von einem Kornwestheimer umgeräumt wurde und der Pfiff des Unparteiischen ausblieb, geriet man kurz vor den Seitenwechsel in Rückstand (44.). Affalterbachs Kapitän Nico Haußmann glich dann per Sonntagsschuss aus (81.) und hätte Giuseppe Lovaglio nicht kurz darauf das Lattenkreuz getroffen, wäre sogar der Dreier möglich gewesen.

Wieder in die Spur fand nach zuvor drei Niederlagen der GSV Erdmannhausen mit seinem 5:1 (0:0)-Sieg beim Schlusslicht VfB Tamm. „Es war aber lange ein Spiel auf Messers Schneide“, räumte GSV-Spielertrainer Alexander Berg ein, denn zur Pause hatte es noch 0:0 gestanden. Ein Doppelschlag durch den insgesamt dreifachen Torschützen Luca Heusel und Calvin Kaiser (52., 53.) brachte den GSV dann aber auf die Siegerstraße. Nick Rath besorgte den fünften Treffer.

Benningen gibt 2:0-Führung aus der Hand

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gab es für die Zuschauer beim 2:2 (2:1) zwischen dem GSV Höpfigheim und dem SV Kornwestheim II zu sehen. Zunächst war der GSV tonangebend und ging verdient durch Treffer von Christian Kreutter (15.) und Dominic Cansu (36.) mit 2:0 in Führung. Ein Patzer von Höpfigheims Keeper Yannick Seibert, der einen haltbaren Freistoß durchrutschen ließ (43.), war dann jedoch der Wendepunkt. Nach der Pause spielte nur noch der Gast und am Ende war der GSV mit dem Remis sogar gut bedient. „Auch wenn ich mich wiederhole: Wir machen die billigen Fehler einfach zu oft“, haderte GSV-Coach Thomas Lembeck.

Eine schmerzhafte 2:4 (2:1)-Heimniederlage erlitt der TSV 1899 Benningen gegen den SKV Eglosheim und tritt im Tabellenkeller auf der Stelle. Dabei führte Benningen in der von Zweikämpfen geprägten Partie nach Treffern von Luca de Capua (16.) und David Heim (23.) noch bis zur 87. Spielminute mit 2:1 und schien dem zweiten Saisonsieg nahe. Dann glich der Gast jedoch per Elfmeter aus und legte in der Nachspielzeit noch zwei weitere Treffer nach. „Mit dem 2:2 waren bei uns die Körner weg. Wir waren dann stehend k.o.“, sagte TSV-Trainer Gianni Bellarosa.