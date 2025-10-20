Benningen bleibt im Keller, Murr verteidigt die Tabellenführung , Erdmannhausen ist wieder in der Spur und Affalterbach und Höpfigheim punkten.
In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der SGV Murr am Sonntag mit einem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den GSV Pleidelsheim II erwartungsgemäß seine Tabellenführung verteidigt. Dabei macht der eher zum Kreis der abstiegsgefährdeten Teams zählende Gast aber trotz der Grippewelle, die in seinem Kader grassiert, kein schlechtes Spiel. „Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung“, kommentierte sein Coach Gert Ranzinger. Trotz Daniel Lischkas 1:0 (18.) hielt man vor der Pause gut mit, kassierte dann aber mit dem Halbzeitpfiff durch Luca Antonio Perrones Eigentor das 0:2. Nach Wiederanpfiff drückte Murr kurz aufs Gaspedal und stellte durch Michael Winkle (51.) und Christian Krauß (55.) den Dreier sicher. Lazar Davidovics 1:4 war nur noch Ergebniskosmetik.