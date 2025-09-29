Der GSV

Pleidelsheim II holt erstmals drei Punkte, während der TSV 1899 Benningen weiter sieglos bleibt. Affalterbach schlägt Höpfigheim.

Marek Lantz 29.09.2025 - 17:58 Uhr

„Das Ergebnis sieht souveräner aus, als das Spiel wirklich war“, atmete Ben Blümle, der Coach des SGV Murr, nach dem hart erkämpften 4:2 (1:1)-Erfolg seiner Elf beim GSV Erdmannhausen in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr auf. Vor allem die Schlussphase mitsamt der langen Nachspielzeit hatte es in sich. Obwohl die Hausherren in der zweiten Hälfte immer stärker wurden, gelang SGV-Torjäger Christian Krauß zunächst das vermeintlich entscheidende 3:1 (85.). Der GSV ließ aber keinesfalls locker und kam durch Moritz Raths zweiten Treffer des Nachmittags noch einmal auf 2:3 heran (90+2.). „Danach mussten wir dann richtig leiden und hatten viel Glück“, gestand Blümle, für dessen Formation schließlich Robin Siedler doch noch den Deckel drauf machte (90+9.). Per Doppelschlag hatte vor der Pause zudem Ibrahim Akkaya getroffen und damit die Partie nach Raths frühem ersten Streich gedreht. „Es war ein sehr gutes und enges Spiel, in dem Murr einfach erfahrener war“, urteilte Erdmannhausens Spielertrainer Alexander Berg. In der Tabelle rückte der noch ungeschlagene SGV auf Rang zwei vor, während der GSV nach seiner ersten Niederlage im Mittelfeld rangiert.