Pleidelsheim II holt erstmals drei Punkte, während der TSV 1899 Benningen weiter sieglos bleibt. Affalterbach schlägt Höpfigheim.

„Das Ergebnis sieht souveräner aus, als das Spiel wirklich war“, atmete Ben Blümle, der Coach des SGV Murr, nach dem hart erkämpften 4:2 (1:1)-Erfolg seiner Elf beim GSV Erdmannhausen in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr auf. Vor allem die Schlussphase mitsamt der langen Nachspielzeit hatte es in sich. Obwohl die Hausherren in der zweiten Hälfte immer stärker wurden, gelang SGV-Torjäger Christian Krauß zunächst das vermeintlich entscheidende 3:1 (85.). Der GSV ließ aber keinesfalls locker und kam durch Moritz Raths zweiten Treffer des Nachmittags noch einmal auf 2:3 heran (90+2.). „Danach mussten wir dann richtig leiden und hatten viel Glück“, gestand Blümle, für dessen Formation schließlich Robin Siedler doch noch den Deckel drauf machte (90+9.). Per Doppelschlag hatte vor der Pause zudem Ibrahim Akkaya getroffen und damit die Partie nach Raths frühem ersten Streich gedreht. „Es war ein sehr gutes und enges Spiel, in dem Murr einfach erfahrener war“, urteilte Erdmannhausens Spielertrainer Alexander Berg. In der Tabelle rückte der noch ungeschlagene SGV auf Rang zwei vor, während der GSV nach seiner ersten Niederlage im Mittelfeld rangiert.

 

Kontroverse Einschätzungen der Trainer

Kontakt zur Spitze wahrte auch der viertplatzierte TSV Affalterbach mit einem 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen den GSV Höpfigheim. Zweimal Torjäger Dominik Janzer sowie Katriel Lovaglio trafen für den TSV zur 3:0-Führung. Dominic Cansu konnte per Elfmeter nur noch zum 3:1-Endstand verkürzen. Weit auseinander lagen hinterher die Einschätzungen der beiden Trainer: „Ein souveräner Sieg, der deutlich höher ausfallen musste“, fand TSV-Coach Dennis Grab. Das sah sein GSV-Gegenüber Thomas Lembeck anders: „Aus dem Spiel heraus habe ich keine Affalterbacher Torchancen gesehen. Jedem ihrer Treffer ging ein heftiger Fehler von uns voraus“, kommentierte er.

Im Tabellenkeller feierte der GSV Pleidelsheim II am fünften Spieltag endlich seinen ersten Sieg. Mit 5:0 (1:0) fiel dieser beim TSV Asperg gleich überraschend deutlich aus. „Heute stand bei uns eine Herrenmannschaft auf dem Platz, in der jeder dem anderen geholfen hat“, freute sich GSV-Trainer Gert Ranzinger, räumte aber ein, dass der Erfolg etwas zu hoch ausgefallen war. Der starke Youngster Marcel Ott traf für Pleidelsheim doppelt, zudem waren der zurückgekehrte Routiniers Michele di Romana, Jonathan Pasternak per Elfmeter sowie Lazar Davidovic erfolgreich.

TSV 1899 Benningen ist jetzt Schlusslicht

Auf den letzten Rang zurückgefallen ist als einziges noch siegloses Team nun der TSV 1899 Benningen. Beim neuen Tabellenführer SGM Hochberg/Hochdorf unterlag man am Sonntag klar mit 0:5 (0:1). Noch bis zum 0:2 (60.) zeigten die jungen Benninger eine passable Leistung und hielten gut mit. „Danach war bei uns aber der Stecker gezogen und wir haben kaum noch Gegenwehr geleistet“, ärgerte sich TSV-Trainer Gianni Bellarosa, fügte aber kämpferisch an: „Im September ist noch keiner abgestiegen“.