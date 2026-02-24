In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat sich der SGV Murr am Sonntag fürs Erste aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Im Topspiel unterlag der Tabellendritte bei Spitzenreiter TSV Grünbühl deutlich mit 0:5 (0:2) und weist nun acht Punkte Rückstand auf. Da auch der zweitplatzierte VfB Neckarrems 1913 als 10:0-Sieger beim TSC Kornwestheim seine bestechende Form nachwies und jetzt sieben Zähler mehr als der SGV auf dem Konto hat, blickte Murrs Coach Ben Blümle der Realität ins Auge: „Die Meisterschaft wird nun wahrscheinlich unter den beiden ausgemacht. Wir selbst müssen dagegen erst einmal wieder in die Spur kommen.“