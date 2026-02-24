 
Kreisliga A 1 Enz/Murr Nach Vorfall im Türkei-Trainingslager: Höpfigheim blüht ohne Störquartett auf

1
Ilir Ternava (rechts) reihte sich beim 6:2 in die Torschützenliste beim GSV Höpfigheim ein. Foto: Avanti/Archiv

Für den SGV Murr rückt Aufstieg in weite Ferne, Affalterbach holt glücklichen Punkt und für Pleidelsheim II und Benningen wird die Rettung immer schwieriger.

In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat sich der SGV Murr am Sonntag fürs Erste aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Im Topspiel unterlag der Tabellendritte bei Spitzenreiter TSV Grünbühl deutlich mit 0:5 (0:2) und weist nun acht Punkte Rückstand auf. Da auch der zweitplatzierte VfB Neckarrems 1913 als 10:0-Sieger beim TSC Kornwestheim seine bestechende Form nachwies und jetzt sieben Zähler mehr als der SGV auf dem Konto hat, blickte Murrs Coach Ben Blümle der Realität ins Auge: „Die Meisterschaft wird nun wahrscheinlich unter den beiden ausgemacht. Wir selbst müssen dagegen erst einmal wieder in die Spur kommen.“

 

Murr muss wieder in die Spur kommen

Zwar sei die Niederlage bei mit ehemaligen Oberligaspielern gespickten Grünbühlern „definitiv zu hoch ausgefallen“, aber sie war im Blümles Augen verdient. „Der Gegner lebt einfach von seiner hohen individuellen Qualität“, fand der Coach, dessen Mannschaft zwar in der Phase zwischen dem 0:2 (34.) und dem vorentscheidenden 0:3 (69.) am Drücker war, sich aber im Abschluss als „zu harmlos“ (Blümle) erwies.

„Einen glücklichen Punkt“, so Trainer Dennis Grab, holte der TSV Affalterbach beim 3:3 (1:1) gegen den SKV Egolsheim. Erst mit der letzten Aktion der Partie glich TSV-Kapitän Nico Haußmann per Kopf noch zum 3:3-Endstand aus (90+9.). „Diesen Gegner musst du einfach bespielen, denn von der Fitness ist er nicht ganz auf der Höhe. Das haben wir aber nicht geschafft und waren zu weit weg von den Gegenspielern“, kritisierte Grab. Dabei war sein Team anfangs gut im Spiel und durch Giuseppe Lovaglio aus allerdings abseitsverdächtiger Position zur Führung gekommen (29.). Eglosheim drehte dann jedoch die Partie und ging auch nach Marco Röthigs verwandeltem Elfmeter zum 2:2-Ausgleich (79.) noch einmal in Führung.

Pleidelsheim II hält nur eine Halbzeit mit Erdmannhausen mit

Deutlich mit 4:0 (1:0) gewann der GSV Erdmannhausen gegen den GSV Pleidelsheim II und hat sich mit dem zweiten Dreier in Folge von der Abstiegszone abgesetzt. „So klar war das aber nicht. Vor der Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir haben im Gegensatz zu, GSV, der seine Chancen nicht nutzt, das Tor gemacht“, berichtet GSV-Spielertrainer Alexander Berg. Nick Rath zeichnete für die knappe Pausenführung verantwortlich (41.). Nach Wiederanpfiff erhöhte der Gast dann das Risiko und der GSV konnte sich wie schon in der Vorwoche auf seine Konterstärke verlassen. Zweimal Luca Heusel (74., 90.) und Moritz Rath (83.) stellten den Erfolg sicher. Auf der Stelle tritt damit im Abstiegskampf die GSV-Zweite. Ihr Rückstand aufs rettende Ufer beträgt nun schon fünf Punkte.

Zurückgestufte Spieler haben weiter Chance auf Einsatz in erstem Team

Das Ausrufezeichen im Tabellenkeller hat am Sonntag aber der GSV Höpfigheim gesetzt. Bei Ex-Bezirksligist Dersim Ludwigsburg gewann der GSV überraschend mit 6:3 (2:2) und verließ damit die Abstiegsränge. „Heute war es bei keinem Standgas, jeder hat Vollgas gegeben. Wir hätten sogar noch mehr fürs Torverhältnis tun können“, fand ein hochzufriedener Trainer Thomas Lembeck. Zunächst steckte sein Team in der ersten Hälfte einen zweimaligen Rückstand weg. Tim Wägerle (35.) und Christian Kreutter (43.) glichen jeweils wieder aus. Nach dem Seitenwechsel brachte dann ein Doppelschlag (51., 53.) die Höpfigheimer auf die Siegerstraße. Ilir Ternava und Kevin Schwerthalter, dem anschließend mit zwei weiteren Treffern (70., 83.) ein lupenreiner Hattrick gelang, hießen die Torschützen. Durch den guten Auftritt bestätigt sieht sich der Coach in seiner Maßnahme, nach dem Wintertrainingslager in der Türkei vier Akteure in das zweite Team zurückzustufen: „Die Namen gehören aber nicht in die Öffentlichkeit. Wenn sie sich wieder anbieten, gibt es für die Vier einen Weg zurück in unsere Erste“, stellt er klar.

Dagegen bleibt der TSV 1899 Benningen weiter am Tabellenende. Beim FSV Oßweil unterlag man knapp mit 2:3 (0:2) und weist nun sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz auf. Nach dem 0:2-Halbzeitrückstand brachte zwar ein Doppelpack des spielenden Co-Trainers Julian Hofacker (60., 64.) den TSV wieder zurück ins Spiel, doch auf das 2:3 (71.) fanden die Benninger keine Antwort mehr.

