Überraschend schwer tat sich am Sonntag Spitzenreiter SGV Murr in der Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV 1899 Benningen. Lediglich ein magerer 1:0 (1:0)-Sieg stand nach 90 Minuten für den haushohen Favoriten zu Buche. „Benningen ist hier nicht wie ein Schlusslicht aufgetreten. Sie haben immer ihre Möglichkeiten gesucht“, zollte SGV-Trainer Ben Blümle dem Gegner seinen Respekt, merkte aber kritisch an: „Von uns war das zu wenig. Wir haben die Aufgabe zu sehr auf die leichte Schulter genommen.“

Dabei schien die Partie zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen: Bereits nach drei Minuten traf Mike Lederer nach abgewehrter Ecke sehenswert aus dem Rückraum zum 1:0. Dass es der einzige Treffer des Nachmittags bleiben würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner. „Meine Mannschaft hat das frühe Gegentor nicht beeindruckt. Sie war griffig und sie war da“, berichtete TSV-Coach Gianni Bellarosa, dessen Elf dann bis zur Halbzeit sogar die besseren Chancen hatte. Ausgeglichen blieb die Partie auch nach Wiederbeginn, „aber leider haben wir uns nicht mit einem Punkt belohnt“, sagte Bellarosa, der aber überzeugt ist: „Aus diesem Spiel können wir viel herausziehen. Wenn wir so eine Leistung auf den Platz bringen, sind wir konkurrenzfähig.“

TSV Affalterbach verliert Verfolgerduell

Im Verfolgerduell unterlag der TSV Affalterbach beim TSV Grünbühl mit 2:5 (1:4). Nach einer hochklassigen Kreisliga A-Begegnung resümierte Affalterbachs Coach Dennis Grab: „Wir haben zwar den Kampf angenommen, aber in den entscheidenden Momenten entscheidende Fehler begangen. Wenn du ganz oben mitspielen willst, musst du aber in solchen Spielen da sein.“ Nach 0:4-Rückstand und einer Gelb-Roten Karte für Grünbühl verkürzte Antonio La Macchia mit dem Halbzeitpfiff, doch trotz Überzahl kam Affalterbach nach dem Seitenwechsel nicht mehr heran. Olade Wassiou Salamis 2:5 (79.) kam zu spät.

Mit einem 3:3 (2:1)-Unentschieden im Gepäck trat der GSV Erdmannhausen die Rückreise von Dersim Ludwigsburg an. „Es hat sich aber wie eine Niederlage angefühlt“; gestand GSV-Spielertrainer Alexander Berg, denn nach Nick Raths Treffer zum 3:1 (52.) hatte seine Mannschaft bereits den Sieg vor Augen. „Wir haben dann aber komplett den Faden verloren“, haderte Berg, denn mit viel Emotion fand Dersim wieder den Weg zurück in die nun hitzige Partie. Vor der Halbzeit hatte zweimal Moritz Rath für Erdmannhausen getroffen.

Aufsteiger Höpfigheim bleibt ohne Punkte. Foto: Avanti/Archiv

Keine Punkte im Abstiegskampf konnten an diesem Wochenende der GSV Höpfigheim und der GSV Pleidelsheim II gutmachen. Die Höpfigheimer, für die nur Christian Kreutter traf, mussten sich auf eigenem Platz Mitaufsteiger SKV Eglosheim mit 1:3 (0:1) geschlagen geben, für die Pleidelsheimer Zweite war erwartungsgemäß bei Spitzenteam VfB Neckarrems 1913 nichts zu holen. 1:4 (1:2) hieß es nach 90 Minuten. „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen“, befand GSV-Trainer Gert Ranzinger, der mit dem Auftritt seines Teams jedoch nicht unzufrieden war. Marcel Ott gelang der Ehrentreffer.