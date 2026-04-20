An der Spitze festigt der FSV Waldebene Ost seinen Vorsprung. Ein Stettener Spieler trifft fünffach. Und zum Abbruchspiel von vor drei Wochen in Plieningen liegt ein Urteil vor.
20.04.2026 - 19:45 Uhr
Der Spitzenreiter FSV Waldebene Stuttgart Ost hat mit einem furiosen 8:1 seine Aufstiegsambitionen in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A untermauert. Spannender gestaltet sich das Rennen um Platz zwei, in dem eine schwere Kopfverletzung den Verfolgerduell-Sieg des GFV Ermis Metanastis in Hoffeld überschattetet. Derweil ist im Tabellenkeller klar, dass es beim TSV Heumaden einen Trainerwechsel geben wird.