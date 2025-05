Carmine Pescione (40) legt mit Dreierpack Grundstein für Sieg des TSC Kornwestheim. Zäher Auftritt von Drita Kosova gegen das Schlusslicht.

Marek Lantz 05.05.2025 - 14:39 Uhr

Nach empfindlichen Rückschlägen am Maifeiertag haben die sich beiden Kornwestheimer Aufstiegsaspiranten in den Fußball-Kreisligen A1 und A2 Enz-Murr am Sonntag wieder zurückgemeldet: Drita Kosova Kornwestheim schlug in der A2-Staffel den TSV Malmsheim mit 6:2 (1:1), der TSC Kornwestheim setzte sich in der Kreisliga A1 mit 5:3 (2:1) beim GSV Erdmannhausen durch.